Detuvieron a un joven tras activarse el botón antipánico y secuestraron droga

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40, cuando personal de Comisaría Tercera, comisionado por el Comando Radioeléctrico, acudió al lugar y constató la presencia del joven en el patio delantero de la vivienda. La denunciante indicó que se trataba de su hijo, quien la habría amenazado, pese a contar con restricciones vigentes.

Informada la situación al Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del individuo. Durante la requisa personal previa a su ingreso al penal, los efectivos hallaron en uno de sus bolsillos dos envoltorios con sustancias, una de color verdoso y otra blanca.

Ante esta situación se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó el test de campo, el cual arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un pesaje total de 6,4 gramos, procediéndose al secuestro del estupefaciente.

Según se informó, el joven se encontraba en un estado de exaltación, mostrando conductas agresivas hacia el personal policial e intentando autolesionarse, golpeándose contra una pared. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Temas DETENIDO PROCEDIMIENTO