 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DETENIDO

Detuvieron a un joven tras activarse el botón antipánico y secuestraron droga

Un hombre de 24 años fue detenido este jueves por la mañana luego de un procedimiento policial en inmediaciones de República Oriental y Rodó, que se inició tras la activación del Botón Antipánico (BAP) por parte de una mujer.

1 Ene, 2026, 21:16 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40, cuando personal de Comisaría Tercera, comisionado por el Comando Radioeléctrico, acudió al lugar y constató la presencia del joven en el patio delantero de la vivienda. La denunciante indicó que se trataba de su hijo, quien la habría amenazado, pese a contar con restricciones vigentes.

 

Informada la situación al Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del individuo. Durante la requisa personal previa a su ingreso al penal, los efectivos hallaron en uno de sus bolsillos dos envoltorios con sustancias, una de color verdoso y otra blanca.

 

Ante esta situación se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que realizó el test de campo, el cual arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un pesaje total de 6,4 gramos, procediéndose al secuestro del estupefaciente.

 

Según se informó, el joven se encontraba en un estado de exaltación, mostrando conductas agresivas hacia el personal policial e intentando autolesionarse, golpeándose contra una pared. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Temas

DETENIDO PROCEDIMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso