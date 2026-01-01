 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

El operativo de seguridad de Año Nuevo concluyó con resultados favorables

La madrugada de este 1° de enero transcurrió con un balance positivo en materia de seguridad, en el marco del operativo especial dispuesto por las fuerzas policiales para los festejos de Año Nuevo en distintos puntos de la ciudad.

1 Ene, 2026, 21:07 PM

Durante la jornada se registraron diversas intervenciones policiales, todas ellas atendidas de manera inmediata por las dependencias y móviles afectados al servicio. Si bien se produjeron situaciones aisladas, el despliegue preventivo permitió contener los incidentes, desalentar conductas indebidas y preservar el orden público.

 

El operativo incluyó patrullajes dinámicos, controles preventivos y una presencia reforzada en sectores estratégicos, lo que contribuyó a que la celebración se desarrollara, en líneas generales, con normalidad.

 

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado y la cobertura territorial lograda durante una de las noches de mayor circulación del año, subrayando que el dispositivo permitió garantizar la seguridad de los vecinos y una rápida respuesta ante cada requerimiento.

POLICIALES BALANCE AÑO NUEVO

