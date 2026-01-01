El operativo de seguridad de Año Nuevo concluyó con resultados favorables

Durante la jornada se registraron diversas intervenciones policiales, todas ellas atendidas de manera inmediata por las dependencias y móviles afectados al servicio. Si bien se produjeron situaciones aisladas, el despliegue preventivo permitió contener los incidentes, desalentar conductas indebidas y preservar el orden público.

El operativo incluyó patrullajes dinámicos, controles preventivos y una presencia reforzada en sectores estratégicos, lo que contribuyó a que la celebración se desarrollara, en líneas generales, con normalidad.

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado y la cobertura territorial lograda durante una de las noches de mayor circulación del año, subrayando que el dispositivo permitió garantizar la seguridad de los vecinos y una rápida respuesta ante cada requerimiento.