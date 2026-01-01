 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Dos mujeres fueron detenidas por ingresar sin autorización a una vivienda

En la tarde de este jueves, alrededor de las 20:15, personal de Comisaría Sexta intervino en un procedimiento realizado en inmediaciones de G. Méndez y Lisandro de la Torre, tras una alerta recibida desde la Sala Tráfico.

1 Ene, 2026, 21:49 PM

Según se informó, dos mujeres habrían ingresado sin autorización a un domicilio del sector, mientras que una de ellas permanecía en el exterior en actitud de vigilancia. Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron la situación, constatando el ingreso indebido a la vivienda, que al momento del procedimiento se encontraba sin moradores.

 

Ante ello, se procedió a la aprehensión de ambas involucradas, de 29 y 27 años, por el presunto delito de violación de domicilio.

 

 

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes, quedando las mujeres a disposición de la Justicia.

POLICIALES

