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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre con objetos de dudosa procedencia en barrio Hipódromo

Tiene 40 años y fue aprehendido luego de no poder justificar la propiedad de los elementos que transportaba.

13 Sep, 2026, 19:35 PM
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Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo en el barrio Hipódromo, luego de que la Policía le secuestrara diversos objetos cuya procedencia no pudo acreditar.

 

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:30, cuando personal de Comisaría Octava, junto a efectivos de la División Operaciones, identificó al hombre en inmediaciones de Goldaracena y Aguirre.

 

Durante el control, los uniformados constataron que transportaba varios elementos, entre ellos adornos de bronce, un atizador, palas y portaobjetos, sin poder justificar su propiedad ni su origen.

 

Ante esta situación, se dio intervención al Fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de todos los elementos para establecer su verdadera procedencia y propiedad.

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