La Municipalidad de Gualeguaychú acompañó el acto inaugural de la 133.ª Expo Rural

La viceintendenta Julieta Carrazza, junto al secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y al subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, participó este domingo del acto inaugural de la 133.ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, realizado en el predio de la Sociedad Rural Gualeguaychú. También estuvo presente el concejal Juan Pablo Castillo.

El intendente Mauricio Davico, por su parte, envió una carta a los organizadores, en la cual agradeció la invitación y expresó sus disculpas por no poder participar del acto. En su mensaje, felicitó a las autoridades y a las familias vinculadas al campo, la industria y el comercio que año tras año contribuyen al crecimiento de la exposición, a la que definió como “un verdadero orgullo entrerriano” y “un faro de producción, innovación e identidad”. Asimismo, destacó que la magnitud alcanzada por la muestra "es fruto del trabajo constante de quienes sostienen su realización" y transmitió sus deseos de una excelente jornada a todos los presentes.

La ceremonia reunió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; al subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; además de autoridades de entidades ruralistas, legisladores nacionales y provinciales, autoridades de distintos niveles de gobierno, representantes de entidades rurales, instituciones intermedias y fuerzas de seguridad.

El acto comenzó con el ingreso de la Banda Militar “Teniente Coronel Filomeno Saturnino Berón”, perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindados N.º 2 “General José Francisco Ramírez”, de Concepción del Uruguay. Luego se realizó el izamiento de las banderas y se entonaron Aurora, el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos.

Como parte de la ceremonia se presentaron los grandes campeones de la exposición. Posteriormente, integrantes del Grupo Scout San Juan Bautista ingresaron con la Virgen del Valle, y el obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, realizó la bendición de la muestra.

Durante el encuentro también se dio lectura a las salutaciones institucionales y a las declaraciones que reconocen la relevancia de la Expo Rural. El Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la 133.ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio mediante la Resolución N.º 20/2026, y también se presentó la declaración de interés de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Carrazza y Olalde coincidieron en destacar "el trabajo que sostiene año tras año la Sociedad Rural Gualeguaychú para llevar adelante una exposición que ya alcanzó sus 133 ediciones y constituye una referencia para el sector productivo. La muestra permite visibilizar la actividad del campo, generar vínculos entre productores y empresas y acercar a la comunidad una parte fundamental de la identidad productiva de la región".

Durante el acto hicieron uso de la palabra el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Eduardo Calot; el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sergio Dalcol; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; y el gobernador Rogelio Frigerio.

Tras la ceremonia y el almuerzo institucional, Carrazza y Olalde recorrieron los stands instalados en el predio, donde dialogaron con expositores y representantes de los diferentes sectores que participaron de la 133.ª edición de la Expo Rural Gualeguaychú.