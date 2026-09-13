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Guale EXPO RURAL

La Municipalidad de Gualeguaychú acompañó el acto inaugural de la 133.ª Expo Rural

La muestra cerró este domingo una nueva edición con la participación de autoridades, entidades rurales y representantes del sector productivo.

13 Sep, 2026, 19:25 PM
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La viceintendenta Julieta Carrazza, junto al secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y al subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, participó este domingo del acto inaugural de la 133.ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, realizado en el predio de la Sociedad Rural Gualeguaychú. También estuvo presente el concejal Juan Pablo Castillo.

 

El intendente Mauricio Davico, por su parte, envió una carta a los organizadores, en la cual agradeció la invitación y expresó sus disculpas por no poder participar del acto. En su mensaje, felicitó a las autoridades y a las familias vinculadas al campo, la industria y el comercio que año tras año contribuyen al crecimiento de la exposición, a la que definió como “un verdadero orgullo entrerriano” y “un faro de producción, innovación e identidad”. Asimismo, destacó que la magnitud alcanzada por la muestra "es fruto del trabajo constante de quienes sostienen su realización" y transmitió sus deseos de una excelente jornada a todos los presentes.

 

La ceremonia reunió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; al subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; además de autoridades de entidades ruralistas, legisladores nacionales y provinciales, autoridades de distintos niveles de gobierno, representantes de entidades rurales, instituciones intermedias y fuerzas de seguridad.

 

El acto comenzó con el ingreso de la Banda Militar “Teniente Coronel Filomeno Saturnino Berón”, perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindados N.º 2 “General José Francisco Ramírez”, de Concepción del Uruguay. Luego se realizó el izamiento de las banderas y se entonaron Aurora, el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos.

 

Como parte de la ceremonia se presentaron los grandes campeones de la exposición. Posteriormente, integrantes del Grupo Scout San Juan Bautista ingresaron con la Virgen del Valle, y el obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, realizó la bendición de la muestra.

 

Durante el encuentro también se dio lectura a las salutaciones institucionales y a las declaraciones que reconocen la relevancia de la Expo Rural. El Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la 133.ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio mediante la Resolución N.º 20/2026, y también se presentó la declaración de interés de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

 

Carrazza y Olalde coincidieron en destacar "el trabajo que sostiene año tras año la Sociedad Rural Gualeguaychú para llevar adelante una exposición que ya alcanzó sus 133 ediciones y constituye una referencia para el sector productivo. La muestra permite visibilizar la actividad del campo, generar vínculos entre productores y empresas y acercar a la comunidad una parte fundamental de la identidad productiva de la región".

 

Durante el acto hicieron uso de la palabra el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Eduardo Calot; el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sergio Dalcol; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; y el gobernador Rogelio Frigerio.

 

Tras la ceremonia y el almuerzo institucional, Carrazza y Olalde recorrieron los stands instalados en el predio, donde dialogaron con expositores y representantes de los diferentes sectores que participaron de la 133.ª edición de la Expo Rural Gualeguaychú.

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