Desde este lunes puede haber demoras entre Gualeguaychú y Buenos Aires

13 Sep, 2026, 17:33 PM
Este lunes a las 10 se retoman las obras por los trabajos de reparación de calzada en el Puente Mitre, entre los kilómetros 90 y 85 de la Ruta Nacional 12.
La empresa Autovía del Mercosur informó que “puede haber demoras”, y anunció que se trabajará en el carril lento.
Se indicó que faltan 15 días de trabajo en el sector de Zárate-Brazo Largo.
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