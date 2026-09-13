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Guale DEMORAS

Desde este lunes puede haber demoras entre Gualeguaychú y Buenos Aires

La empresa concesionaria retoma los trabajos en el puente Mitre de Zárate-Brazo Largo.

13 Sep, 2026, 17:33 PM
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Este lunes a las 10 se retoman las obras por los trabajos de reparación de calzada en el Puente Mitre, entre los kilómetros 90 y 85 de la Ruta Nacional 12.

 

La empresa Autovía del Mercosur informó que “puede haber demoras”, y anunció que se trabajará en el carril lento.

 

Se indicó que faltan 15 días de trabajo en el sector de Zárate-Brazo Largo.

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DEMORAS PUENTE OBRAS REPARACIÓN

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