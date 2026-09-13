Desde este lunes puede haber demoras entre Gualeguaychú y Buenos Aires

Este lunes a las 10 se retoman las obras por los trabajos de reparación de calzada en el Puente Mitre, entre los kilómetros 90 y 85 de la Ruta Nacional 12.

La empresa Autovía del Mercosur informó que “puede haber demoras”, y anunció que se trabajará en el carril lento.

Se indicó que faltan 15 días de trabajo en el sector de Zárate-Brazo Largo.

Temas DEMORAS PUENTE OBRAS REPARACIÓN