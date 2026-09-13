Entidades ruralistas apoyaron el cambio de sistema para recuperar y mantener los caminos de la producción

Junto al subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe Berisso; la viceintendenta Julieta Carraza; y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el gobernador encabezó el acto de inauguración de la 133ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú. En ese marco, el mandatario sostuvo que su presencia en el lugar era una forma más de decir "que estamos del lado de ustedes, porque el campo es orgullo entrerriano, es nuestro ADN y es una de las bases sobre las que tenemos que construir el desarrollo de la provincia para que nuestra producción sea competitiva".

Puntualizó luego en las políticas públicas para el sector, como la decisión de volcar el 100 por ciento de la recaudación del impuesto inmobiliario rural al arreglo de las rutas y caminos, junto con la compra de equipamiento para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), las tareas de mantenimiento y conservación, y el avance de los convenios con comunas, municipios y consorcios camineros, que ya alcanzan a 3.441 kilómetros atendidos con pagos al día. Asimismo, señaló que están evaluando con compromiso la propuesta presentada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) para optimizar la gestión de las trazas rurales.

En materia de infraestructura, Frigerio reafirmó el compromiso de intervenir el 100 por ciento de las rutas provinciales, destacando las obras en la región como la reconstrucción del enripiado de la ruta provincial 42 -entre la 136 y el arroyo Isletas- y la evaluación de ofertas para intervenir la ruta provincial 17 hacia Costa Uruguay Sur. A su vez, subrayó la capacidad de gestión para obtener más de 320 millones de dólares en financiamiento internacional para la conectividad vial de los productores.

En cuanto a las políticas sanitarias y de simplificación, resaltó la vigencia de la ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, el plan de Lucha contra la Garrapata Bovina con créditos para predios feriales y la consolidación del Documento Único de Tránsito (DUT), que agilizó cerca de 300.000 autorizaciones para el traslado de 16 millones de cabezas y destina fondos a la policía rural.

Frente a la amenaza del fenómeno El Niño, repasó el sistema de alerta temprana coordinado con Senasa, Fucofa, Prefectura y la Policía para proteger la hacienda, sumado a la inversión estatal de un millón de dólares para poner en marcha el primer seguro multirriesgo agropecuario enfocado en el maíz.

Al cierre de su alocución, el gobernador recordó que en Gualeguaychú "nació un grito de libertad, un no rotundo al atropello de los políticos de turno, y ese grito nos dejó una enseñanza que no podemos olvidar: cuando la política castiga al que produce termina perjudicando a toda la provincia. Yo me comprometo a trabajar para que nunca más haya un gobierno que le dé la espalda al campo, porque el campo entrerriano nunca bajó los brazos y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Si seguimos así, hombro con hombro, no tengo dudas de que Entre Ríos va a volver a ocupar el lugar que se merece".

Por su parte, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe Berisso, valoró las medidas fiscales orientadas al sector y las acciones operativas en el territorio. Asimismo, ponderó el trabajo articulado con Entre Ríos para afrontar excesos hídricos derivados del fenómeno El Niño y puso como ejemplo de gestión vial al consorcio caminero Alarcón-Las Mercedes. "Es un consorcio en donde, con el compromiso de los privados de hacerse cargo de sus caminos y el aporte de la provincia que viene cumpliendo muy bien, se han mejorado los caminos. Es un ejemplo de que cuando ponemos manos a la obra entre la provincia y los productores tenemos buenos caminos rurales", enfatizó Chiappe Berisso.

El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Eduardo Calot, reconoció el acompañamiento de las autoridades gubernamentales y planteó las necesidades institucionales del gremialismo regional. Durante su discurso, el dirigente valoró la presencia de la gestión en el predio ferial, pero solicitó de manera expresa que se tenga en cuenta la propuesta elaborada por las entidades rurales para la administración de la red vial. En ese sentido, explicitó la disposición de los productores locales para apoyar un cambio estructural en el sistema de mantenimiento caminero que brinde estabilidad al sector.