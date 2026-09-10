Gualeguaychú amplía su sistema de monitoreo hídrico con cuatro nuevos sensores

Este jueves al mediodía, en el Salón Azul, el intendente Mauricio Davico y el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, firmaron un convenio que permitirá incorporar cuatro nuevos sensores al Sistema de Alerta Temprana de la cuenca. Del encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, y representantes de ONG relacionadas con el cuidado del río.

“Este sistema de alertas tempranas nos permite, aguas arriba, saber cuál es la cantidad de agua que vamos a recibir, y en relación a eso, poder tomar decisiones concretas para prevenir”, explicó el intendente Davico.

Los nuevos equipos serán instalados en Las Piedras, Puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán, sumando puntos de observación en distintos sectores de la cuenca. De esta manera, se ampliará la cobertura de monitoreo y se contará, además, con dispositivos de respaldo ante eventuales fallas de los sensores que ya se encuentran en funcionamiento.

De acuerdo con el convenio, los datos generados por los nuevos equipos serán recibidos por la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de Gualeguaychú, que tendrá a su cargo su seguimiento e integración al esquema local de prevención. La información permitirá contar con registros más continuos y oportunos sobre las variaciones en los niveles de agua y contribuirá a la evaluación de posibles escenarios de riesgo.

Los datos obtenidos tendrán carácter de información hidrológica de interés público y serán incorporados al sistema de monitoreo existente.

Trabajo articulado entre Provincia y Municipio

El acuerdo establece una distribución de responsabilidades entre ambos gobiernos. La Provincia aportará el equipamiento y la asistencia técnica especializada, mientras que el Gobierno de Gualeguaychú tendrá a su cargo la infraestructura necesaria para su instalación, la operación de los dispositivos y el seguimiento permanente de la información.

La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias entregará cuatro medidores de nivel con tecnología ultrasónica, junto con paneles solares, baterías y los componentes necesarios para su funcionamiento y transmisión de datos. También brindará asesoramiento para la instalación y configuración, su incorporación a la red existente y la capacitación del personal responsable de su operación.

Una vez recibidos los sensores, está previsto iniciar su instalación en un plazo aproximado de 10 a 15 días. El Gobierno de Gualeguaychú realizará las obras y adecuaciones necesarias en cada uno de los puntos y será responsable de garantizar la conectividad, conservación y mantenimiento de los equipos una vez que entren en funcionamiento.