Dos allanamientos terminaron con el secuestro de una moto, celulares y otros elementos

Personal policial realizó durante la jornada del sábado dos allanamientos en distintos puntos de Gualeguaychú, que finalizaron con el secuestro de una motocicleta, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para una causa en investigación.

El primero de los procedimientos estuvo a cargo de personal de Comisaría Primera y se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, entre La Cantera y Asisclo Méndez.

Como resultado, los efectivos secuestraron una motocicleta sin sus plásticos, una óptica trasera, dos ópticas delanteras, un plástico cubrepiernas, un filtro de aire y un teléfono celular Motorola G22.

En relación con la misma investigación, personal de Comisaría Tercera allanó posteriormente una vivienda ubicada en Salaverry y Roca, propiedad del padre de un menor vinculado a la causa.

En este segundo domicilio fueron secuestrados un par de zapatillas, un teléfono iPhone y prendas de vestir, considerados de interés para la investigación.

Los operativos contaron además con la colaboración de personal de Minoridad y de la División Operaciones y Seguridad Pública. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Temas POLICIALES