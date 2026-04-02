Allanamiento por un robo terminó con dos detenidos y secuestro de dinero y droga

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:40, luego de una denuncia que dio inicio a la investigación. Personal de Comisaría Sexta, con apoyo de otras dependencias, realizó un allanamiento en un domicilio donde se sospechaba que podrían encontrarse objetos relacionados al hecho.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron un monitor, teléfonos celulares, prendas de vestir y una suma cercana a los 800 mil pesos en efectivo, además de otros elementos que quedaron incorporados a la causa.

En el lugar también se halló un envoltorio con cocaína, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de la sustancia.

Como resultado del operativo, fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 30, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Del procedimiento participaron efectivos de Comisaría Sexta, con colaboración de Comisaría Cuarta, Grupo Especial, División Investigaciones y Drogas Peligrosas, bajo las directivas del Juzgado de Garantías interviniente.

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