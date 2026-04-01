Ciudadanía y Territorio: Herramientas para fortalecer las comunidades

Afianzar y fortalecer la vinculación con el territorio entrerriano es una de las principales políticas llevadas adelante por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Este aspecto fue una de las principales fortalezas que se destacaron en el Informe autoevaluación institucional 2018-2024, realizado de forma conjunta y colaborativa entre los distintos actores que forman parte de la comunidad de UNER, integrada por docentes, no docentes y estudiantes.

Entendiendo a la extensión universitaria desde una perspectiva crítica –que promueva tanto instancias formativas como espacios de debate orientados hacia los sentidos, alcances y desafíos ético-políticos– en dicho informe se señaló como fundamental la sostenida vinculación con organizaciones de la sociedad civil, consolidando espacios de intercambio con diversos actores del medio social, productivo y estatal.

En tal sentido, el programa Ciudadanía y Territorio, impulsado por la UNER a través de su Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, representa una herramienta estratégica para el análisis crítico de las realidades locales y fomentar el desarrollo de iniciativas socio-productivas en distintos puntos de la provincia.

Con una perspectiva orientada a la formación y la participación comunitaria, esta propuesta tiene como prioridad contribuir al fortalecimiento del perfil laboral y social de cada localidad en la que se implementa, promoviendo instancias de capacitación accesibles y articuladas con las realidades y necesidades del territorio. Durante 2025, el programa se desarrolló en las localidades de Federación, Hernández, Villaguay, Federal, Sauce de Luna, Gualeguay, Colonia Avellaneda y la Comuna de Arroyo del Medio, en donde se generaron espacios de encuentro entre saberes académicos y experiencias comunitarias.

Se entregaron un total de 178 certificados a quienes cursaron y finalizaron los módulos formativos. Los contenidos abordaron temáticas centrales para el desarrollo local, tales como formulación de proyectos, emprendedurismo, economía social y políticas públicas, ejes fundamentales para potenciar iniciativas comunitarias y fortalecer capacidades de gestión en cada territorio.

Formación situada

Ciudadanía y Territorio está destinado a personas vinculadas a actividades de la sociedad civil: dirigentes, referentes comunitarios y responsables de articular o implementar políticas públicas en sus localidades. En este sentido, el programa se propone acompañar procesos de organización, planificación y gestión, brindando herramientas conceptuales y prácticas que puedan traducirse en acciones concretas.

A través de Ciudadanía y Territorio –que vale recordar que se trata de una actividad no arancelada– la universidad reafirma el fortalecimiento de redes locales. Es una propuesta que no sólo amplía su presencia institucional en la provincia, sino que también promueve procesos participativos que impactan directamente en el desarrollo social, económico y político de las comunidades entrerrianas, a través del acceso democrático al conocimiento.

Para el 2026, la universidad –quien ya firmó nuevos convenios con localidades como Puerto Yerua, Villa Mantero e Ibicuy– proyecta continuar con el programa, desde una mirada más crítica, situado territorialmente, accesible y actualizado. Al mismo tiempo, que refuerce valores democráticos y el rol del Estado, con mayor flexibilidad para adaptarse a distintos públicos y territorios.

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