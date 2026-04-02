2 de Abril: Davico declaró “Ciudadanos ilustres” a los Veteranos de Malvinas de Gualeguaychú

Gualeguaychú conmemoró este 2 de abril el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas con un acto oficial frente al Monumento a los Caídos, que reunió a la comunidad en una jornada de fuerte patriotismo, con amplia participación de instituciones educativas, fuerzas y vecinos.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, Mauricio Davico, quien tuvo a su cargo uno de los momentos más emotivos de la jornada, marcando un día histórico en Gualeguaychú para los veteranos de guerra y familiares de caídos en Malvinas.

Durante su mensaje, el Intendente recordó la férrea decisión de su gestión en malvinizar a la comunidad. Sostuvo que “Malvinas es una causa nacional que debe mantenernos unidos por siempre” y reafirmó la necesidad de sostener una memoria activa. En ese contexto, Davico expresó: “Como ciudadano y como argentino les quiero pedir perdón, porque muchos argentinos nos olvidamos de ustedes”.

A continuación, saliéndose de protocolo, pidió a las autoridades que descendieran del palco oficial e invitó a los veteranos a ocupar ese lugar, lo que generó una escena de fuerte reconocimiento que fue acompañada por un prolongado aplauso y la profunda emoción de los presentes. Acto seguido, anunció la firma de un decreto que declara a los Veteranos de Malvinas de Gualeguaychú “Ciudadanos Ilustres”, lo que encendió un aplauso generalizado de todos los presentes, junto a vítores de agradecimiento a la decisión del Intendente. El gesto colocó a los excombatientes en el centro del acto y marcó uno de los momentos más destacados de la jornada.

Por su parte, el veterano Oscar García dejó un mensajes significativo al señalar que “Hablar como veterano no es fácil, porque detrás de cada palabra hay historias que nunca se pueden contar. Hay hermanos que ya no están, silencios que pesan y recuerdos que siguen vivos como si el tiempo no hubiese pasado”. En ese sentido, remarcó que “fuimos muy jóvenes, con sueños y familias esperando, y de un día para otro nos encontramos en un lugar lejano, enfrentando el frío, la incertidumbre y la guerra”, y pidió sostener la memoria para que “no se borre el sacrificio ni se silencien las historias”.

García finalmente agradeció al intendente Davico por el apoyo a la causa Malvinas desde el inicio de su gestión, remarcando la importancia de la creación del Área Malvinas en el Gobierno de Gualeguaychú.

La participación de las instituciones educativas fue otro de los ejes del acto, con una amplia presencia de abanderados y escoltas de distintos establecimientos de la ciudad. Esta dimensión reflejó el compromiso de malvinizar, entendida como una práctica activa de memoria que busca sostener la causa en las nuevas generaciones y fortalecer la identidad nacional.

Durante la ceremonia se llevaron adelante los momentos centrales del protocolo oficial, con el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, interpretados por la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón”. Posteriormente, se realizó la colocación de ofrendas florales en homenaje a los veteranos y caídos.

También se compartió un mensaje de reflexión espiritual, a cargo del sacerdote Oscar Bourlot, que destacó el valor del sacrificio, la entrega y la unidad, en reconocimiento a quienes defendieron la patria en el conflicto del Atlántico Sur.

Como cierre, se desarrolló el desfile de las fuerzas armadas y de seguridad, con la participación del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Entre Ríos y Servicio Penitenciario, junto a instituciones educativas de la ciudad, cuyos abanderados y delegaciones también formaron parte del paso final del acto.

Municipalidad de Gualeguaychú