Ultiman detalles para la Bicigrinación

Susana Delgado y Fabiana Marizza, que trabajan en la organización, brindaron detalles en RADIO MÁXIMA.

“Necesitamos tener una conexión con la fe y volver a confiar en manos de Dios y de la Virgen todas las cosas que nos pasan de forma cotidiana. El encuentro te toca el corazón”, señalaron respecto a la gran cantidad de personas que se suman cada año a la propuesta.

La Bicigrinación partirá el 8 de diciembre próximo, a las 4 de la madrugada. El punto de concentración será en la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

“Nos vamos a reagrupar en la Plaza Colón”. Posteriormente, después de realizar una parada para hidratarse, se dirigirán hasta Colonia Elía para la Misa de campaña. Desde allí se dirigirán hasta Talita.

El grupo se reunirá nuevamente en la entrada de Concepción del Uruguay y se prevé llegar todos juntos hasta la Basílica.

Se estima como horario de llegada, alrededor del mediodía. La inscripción para quienes deseen participar, se recibirá hasta el día previo, con el objetivo de favorecer la organización del encuentro.

Consultas a través de las redes sociales en: pedalyfeok