 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Carnaval con Todos se presenta este viernes en el Corsódromo de Gualeguaychú

A partir de las 20 horas se realizará la presentación final del proyecto inclusivo que reunió a instituciones educativas locales durante el ciclo lectivo 2025, con entrada gratuita para toda la comunidad.

26 Nov, 2025, 17:45 PM

El viernes 28 de noviembre, a las 20h, el Corsódromo de Gualeguaychú será escenario del cierre del proyecto “Carnaval con Todos”, una propuesta inclusiva que se desarrolló durante todo el ciclo lectivo 2025 con la participación de escuelas y centros de educación integral de la ciudad. El evento tendrá entrada libre y gratuita.

 

La iniciativa fue impulsada por la EPEI 23 “Emanuel”, a través de los docentes de la grupalidad O.V.O. y Estéticos, y acompañada por la Dirección de Cultura, a cargo de Luis Castillo, con el apoyo del Fondo Municipal de las Artes. Durante el año se integraron formación artística, accesibilidad, participación comunitaria y experiencias compartidas con instituciones educativas.

 

Participaron las escuelas E.E.I. 12 “José Facio”, E.P.E.I. 18 “Santa Rita”, E.P.E.I. 15 “Taller Protegido Emanuel”, E.P.E.I. 23 “Emanuel”, C.E.T. ALIUM y la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú, que desarrollaron talleres de vestuario, percusión, danza, maquillaje, escenografía y producción escénica. Además, se realizaron actividades de articulación con escuelas primarias en el marco del Mes de la Inclusión.

 

El contenido artístico se construyó a partir de la historia de Gualeguaychú: el río, las culturas ancestrales, la leyenda fundacional y las expresiones actuales que sostienen la identidad cultural de la ciudad, con el carnaval como eje central.

 

El cierre contará con la participación de Compañía de Danza Cadencia, Batucada Femenina Las Audaces, Portabanderas del Carnaval del País y el Premio Rony 2025 del Corso Matecito. También acompañará Leticia Nazzar junto a un equipo de aproximadamente 20 colaboradoras encargadas del maquillaje de los estudiantes.

 

A su vez, la Tribuna Activa se sumará a la coreografía final sobre la pasarela, consolidando un cierre colectivo que resalta la integración.

 

Más información en instagram.com/carnavalcontodos.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso