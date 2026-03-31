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Guale BOLETO DOCENTE

El Boleto Docente Gratuito debe renovarse para seguir vigente en 2026

El beneficio otorgado durante 2025 venció el 21 de marzo. Quienes deseen continuar utilizándolo deberán actualizar sus datos y presentar nuevamente la documentación requerida.

31 Mar, 2026, 19:39 PM

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que los beneficios de Boleto Docente Gratuito otorgados durante el año 2025 vencieron el pasado 21 de marzo de 2026, por lo que es necesario realizar la actualización correspondiente para continuar accediendo.

 

En este sentido, los usuarios que deseen mantener el beneficio deberán presentar nuevamente la documentación exigida, de acuerdo con la normativa vigente.

 

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma GualeActiva o de forma presencial en la Dirección de Tránsito, ubicada en Presidente Perón 1239, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 h.

 

Para completar la renovación, se deberá presentar la certificación del Consejo General de Educación (CGE) que acredite el ejercicio docente en nivel primario o secundario, con las firmas correspondientes según el caso, junto con el DNI físico.

 

El beneficio será renovado una vez verificada la documentación presentada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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