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Guale ESTAFA

Advierten que existen estafas con aplicaciones falsas de Telepase

Eliana Galarza: Jefa prev delitos económicos. Advirtió en RADIO MÁXIMA que en las últimas semanas aparecieron denuncias sobre aplicaciones falsas de Telepase.

1 Abr, 2026, 09:49 AM

"Hace menos de dos meses Telepase a través de sus canales oficiales dio un comunicado oficial donde dijo que los pases serán en rutas nacionales y autopistas por medios electrónicos. Los vehículos deben tener colocada una oblea para que el pase se registre en forma automática", aclaró Galarza.

 

"Hecha la ley, hecha la trampa, de esto se tomaron algunas personas para sacar publicidades falsas donde cargaron distintos links en Facebook, Instagram, hasta en Tik Tok. Mucha gente queriendo instalarse la aplicación, terminó ingresando a lugares no oficiales, terminó cargando información sensible de tarjetas de créditos o de débito, incluso en ocasiones tenemos damnificados que llegaron a simular una transferencia a pedido de supuestos operadores de Telepase", comentó Galarza sobre la situación de estafa.

 

Sobre el mismo punto, enfatizó: "Esto es totalmente falso. Ningún representante de Telepase se va a comunicar con un posible cliente para que simule una operación de pago. Si tenemos un problema para instalar la aplicación, hay asistencia en los distintos cruces, hay oficinas para acceder a la gestión, te guían sin acceder a tu teléfono", dijo la jefa de previsión de delitos económicos.

 

"Esta fue una de las últimas modalidades con las que nos tocó trabajar, de vecinos que son víctimas porque ven una oferta tentadora en alguna aplicación de venta, y así acceden a un link publicitario que llevan a una comunicación telefónica donde te piden una forma de pago. Las plataformas oficiales ninguna te lleva a una comunicación por WhatsAapp y nunca te va a ofrecer transferencia directa, en ese caso tengo que dudar… siempre recomendamos que si hay ofertas tentadoras, vayamos a la página oficial", comentó sobre el modo de estafa a día de hoy.

 

"Un ejemplo reconocido, la marca Adidas, donde se ofrece pago por tarjeta o transferencia, incluso certifica los medios de transporte. Hemos tenido gente que compró mediante un link que le enviaron al WhatsApp y fue estafada, siempre cuidar que sea la página oficial", advirtió finalmente Galarza.

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