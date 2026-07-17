Detenido por narcomenudeo en una casa por venta de cocaína

Personal de la División Drogas Peligrosas de esta Departamental, llevó adelante este viernes un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Soldado Mosto y Sáenz Peña, en jurisdicción de Comisaría Tercera, zona noreste de Gualeguaychú. El informe no brindó mayores precisiones sobre el lugar del alanamiento.

La medida judicial se desarrolló entre las 17:30 y las 20:30 h, en el marco de una investigación por presunto comercio de estupefacientes y amenazas, tramitada ante la Fiscalía Nº 4, a cargo del Dr. Jorge Gutiérrez, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición Nº 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

Durante el operativo se secuestraron más de 140 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, los cuales, tras las pruebas de orientación y el pesaje correspondiente, arrojaron un total de 22 gramos. Además, se incautaron más de $70.000 en efectivo y un teléfono celular.

En el lugar fueron identificadas cinco personas mayores de edad: tres mujeres de 47, 37 y 29 años, y dos hombres de 33 y 30 años.

Al final de la medida judicial, se dispuso la detención del hombre de 33 años, que quedó alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú. En tanto, las restantes personas identificadas quedaron desocupadas, y supeditadas a la causa.