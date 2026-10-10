 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detenido por incidentes e intento de agresión a un policía

Fue en la madrugada de este sábado en Alberdi y Güemes, tras un aviso a la Policía.

10 Oct, 2026, 10:13 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

Personal policial de la Comisaría Segunda aprehendió a un hombre de 30 años durante la madrugada, en la zona de Alberdi y Güemes, luego de que protagonizara incidentes e intentara agredir a un efectivo policial.

 

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 h, cuando los uniformados se dirigieron a las inmediaciones de Sozaya y Zubiaur ante un aviso por la presencia de un hombre que estaría ocasionando disturbios.

 

Durante el recorrido, al llegar a la intersección de Alberdi y Güemes, los efectivos reconocieron al individuo, quien minutos antes ya habría generado desórdenes y había sido invitado a retirarse del lugar.

 

Al intentar dialogar con él, el hombre adoptó una actitud agresiva e intentó golpear a uno de los uniformados, por lo que el personal policial procedió a su aprehensión.

 

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, en el marco de las actuaciones iniciadas por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Temas

POLICIALES

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso