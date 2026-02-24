 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale UPD

El CGE comparte orientaciones institucionales para el abordaje del Último Primer Día

El Consejo General de Educación (CGE), puso a disposición de las instituciones educativas un recurso con orientaciones institucionales para el abordaje del Último Primer Día (UPD).

24 Feb, 2026, 18:43 PM

El material elaborado por la Dirección General de Planeamiento, a través de la Coordinación de Políticas Transversales, está destinado a equipos de supervisión, directivos, docentes y demás actores del nivel secundario de la provincia de Entre Ríos, y tiene como propósito ofrecer lineamientos conceptualmente fundamentados que acompañen el tratamiento institucional de este acontecimiento. El documento integra aportes de recursos provinciales y nacionales vinculados a juventudes, consumos problemáticos y lógicas de cuidado.

 

"El Último Primer Día (UPD), en tanto práctica social y cultural, expresa procesos de construcción identitaria, pertenencia grupal y el pasaje de una etapa vital. En los últimos años, este ritual se ha expandido y resignificado en distintos territorios, incorporando dinámicas propias de la sociedad de consumo y, en numerosos casos, excesiva ingesta de alcohol y otras sustancias, lo que lo ha convertido en un emergente a abordar desde el ámbito educativo", señala el texto.

 

Desde una perspectiva educativa y de derechos, el documento subraya que el UPD interpela a las instituciones escolares y a la comunidad educativa en su conjunto a construir respuestas pedagógicas, institucionales y comunitarias, con enfoque preventivo y de cuidado. En este sentido, se promueve evitar miradas exclusivamente punitivas, sancionatorias o prohibicionistas, y avanzar en estrategias de acompañamiento que fortalezcan el diálogo, la corresponsabilidad y la presencia adulta.

 

El recurso se encuentra disponible para su descarga en el Portal Aprender y busca constituirse en una herramienta de trabajo que favorezca la planificación anticipada, el trabajo articulado con las familias y la generación de acuerdos institucionales que prioricen el cuidado integral de las y los estudiantes en el marco del inicio del ciclo lectivo.

 

Para más herramientas pueden ingresa al sitio https://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-institucionales-para-el-upd/

 

