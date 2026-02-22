Unas 20 mil personas en la penúltima noche del carnaval

Este sábado, con casi 20 mil personas disfrutando del evento más elegido del verano argentino, se cumplió la décima de las once noches previstas.

La noche contó con el desfile de la nueva Reina del Carnaval, Mary Ann Morrison (Marí Marí) quien fue coronada la noche del viernes.

La jornada pudo ser vista a través de la cuenta oficial en la plataforma Youtube “Carnaval del País” y contó con la presencia del reconocido periodista Mario Massaccesi y el chef Donato de Santis quien se animó a vivir el carnaval desde la carroza de músicos de Papelitos. Entre los medios que cubrieron la décima noche, se encontraban Vorterix, Luzu TV, Crónica, entre otra gran cantidad de periodistas locales, nacionales e internacionales.

Resta sólo una noche, la última de la edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo.

Para esta última noche, los residentes del departamento Gualeguaychú seguirán disfrutando del beneficio exclusivo: entrada general a $20.000, mientras que para no residentes el valor es de $35.000. Vale recordar que, el beneficio para los residentes del departamento, se aplica solo en compra presencial, DNI en mano, los días viernes y sábado.

