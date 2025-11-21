Termas con ocupación completa este finde, y cautela por lo que viene

“Para este finde venimos muy bien en alojamiento. El complejo está todo reservado desde hace una semana. Creo que va a ser un fin de semana con mucho movimiento en la región”, señaló. En tanto que, respecto a la demanda para Navidad, Año Nuevo y el verano, dijo que aún son pocas.

El complejo es amplio y se trabaja en la puesta en funcionamiento de una nueva pileta de 300 metros cuadrados, entre otras mejoras.

El predio cuenta con 105 unidades que tienen capacidad para 400 personas para dormir, y 1600 que puedan pasar el día.

Riehme indicó que se mantienen las desventajas respecto a los costos de viajes al exterior. “Son mucho más bajos en dólares, sabemos que es así y nos tenemos que adaptar”, expresó.

El prestador turístico, por otro lado, manifestó que el público que elige las Termas, lo hacen como segundo destino, después de haber realizado una salida antes, en el mes de enero.

El empresario local comentó que los meses más bajos en demanda este año, fueron mayo y junio, con actividad casi paralizada.

Por otro parte, declaró que los precios también fueron modificados y actualmente se encuentran un 20 por ciento, por encima del verano pasado.

“En forma directa generamos trabajo para 45 personas, y en forma indirecta hay unidades de negocio que están concesionadas, que deben ser unas 30 personas más”, explicó.

El prestador observó finalmente, la necesidad de continuar con los esfuerzos para movilizar la actividad turística.