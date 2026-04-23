Demoraron a un hombre con ropa y zapatillas sin poder justificar su origen

El procedimiento se inició alrededor de las 06:00, tras un llamado anónimo que alertaba sobre un individuo que intentaba ingresar a un local comercial en la intersección de España y Güemes. Al llegar, efectivos de Comisaría Segunda no encontraron a nadie en el lugar, pero durante un rastrillaje en la zona detectaron a un hombre sentado frente al comercio.

Al ser identificado, el sujeto tenía en su poder una bolsa y una mochila con distintas prendas y calzado. Como no pudo explicar su origen ni acreditar su propiedad, los policías procedieron al secuestro de los elementos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue detenido mientras se llevan adelante actuaciones para determinar de dónde provienen los objetos, que en principio no estarían vinculados con el comercio señalado en el llamado.

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