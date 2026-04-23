 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Demoraron a un hombre con ropa y zapatillas sin poder justificar su origen

Un hombre de 44 años fue detenido en la mañana de este jueves en la zona céntrica luego de ser encontrado con prendas de vestir y zapatillas cuya procedencia no pudo acreditar.

23 Abr, 2026, 14:40 PM

El procedimiento se inició alrededor de las 06:00, tras un llamado anónimo que alertaba sobre un individuo que intentaba ingresar a un local comercial en la intersección de España y Güemes. Al llegar, efectivos de Comisaría Segunda no encontraron a nadie en el lugar, pero durante un rastrillaje en la zona detectaron a un hombre sentado frente al comercio.

 

Al ser identificado, el sujeto tenía en su poder una bolsa y una mochila con distintas prendas y calzado. Como no pudo explicar su origen ni acreditar su propiedad, los policías procedieron al secuestro de los elementos.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue detenido mientras se llevan adelante actuaciones para determinar de dónde provienen los objetos, que en principio no estarían vinculados con el comercio señalado en el llamado.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso