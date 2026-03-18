Bajan las temperaturas y se anuncian varios días de inestabilidad

Luego del temporal ocurrido en la tarde de este martes, con viento muy fuerte y poca lluvia, comienzan a bajar las temperaturas, y quizás se despiden las máximas del verano.

Este miércoles, las temperaturas oscilan entre 15 y 29 grados, el jueves será soleado y luego llegan días de inestabilidad.

En efecto, se anticipan lluvias entre viernes y sábado, con una mínima otoñal de 14 grados el sábado.

Paralelamente, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24-25 grados desde el viernes en adelante.