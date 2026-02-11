Estafaron a una señora mayor con dólares, joyas y dinero argentino. Fueron detenidos

Este martes, personal de Comisaría Cuarta intervino en un hecho de estafa bajo la modalidad conocida como “Cuento del Tío”, ocurrido en inmediaciones de calles Colombo y Santa Fe, donde resultó damnificada una mujer de avanzada edad.

La denuncia fue radicada por un hombre de 59 años, quien manifestó que alrededor de las 14:45 horas su madre recibió un llamado telefónico en su domicilio. En la comunicación, una persona se hizo pasar por su hija y, mediante engaño, le solicitó que anotara la numeración de los dólares que poseía, indicándole que un supuesto contador pasaría a retirarlos.

Posteriormente, la mujer se dirigió hasta la intersección de Colombo y Corrientes, donde hizo entrega a un masculino de la suma de 8.500 dólares estadounidenses, anillos para su presunta tasación y $280.000 pesos argentinos.

Gracias al análisis de registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad, se logró identificar el dominio y modelo del vehículo involucrado en el ilícito, estableciéndose además que el mismo se retiró de la ciudad aproximadamente a las 15:00 horas. De inmediato se solicitó su localización a todas las dependencias policiales de la provincia y puestos de control caminero.

En el marco de un operativo coordinado y en colaboración con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, el rodado fue localizado a las 21:30 horas en el Puesto de Control Paso Telégrafo (Ruta Nacional Nº 12, Km 646), por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

A raíz de exhorto requerido por el Juzgado de Transición y Garantías N2 de Gualeguaychu a su similar, Juzgado de Garantías de La Paz, se procedió al secuestro del vehículo marca Peugeot, modelo 208, a la detención de sus dos ocupantes, de 30 y 45 años de edad, quedando a resguardo en la Departamental La Paz, así como también se procedió al secuestro de varios elementos de interés para la causa.

La rápida articulación entre dependencias permitió un avance significativo en el esclarecimiento del hecho, destacándose la importancia del trabajo coordinado y el uso de tecnología de videovigilancia en este tipo de delitos.

