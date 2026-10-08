Davico le puso “un 6” a su gestión en Gualeguaychú y aseguró que todavía no piensa en las elecciones

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, dijo en RADIO MÁXIMA que todavía no está pensando en las elecciones del año próximo, y calificó con “un 6” a su gestión municipal.

“Cuando vino el gobernador Rogelio Frigerio no hablamos de eso, hablamos de temas específicos de gestión, posta. No hablamos de las elecciones porque no me interesan. Los que están en esa historia, es porque no están gobernando”, remarcó.

Agregó que “a nivel local, no sé qué voy a hacer. Pero no lo estoy pensando. Me preguntan si voy por la reelección, pero falta un año. Las veces que me postulé a intendente tanto en Pueblo Belgrano como en Guale, si llego a ir ahora o no, lo definiré, pero no es estratégico, ni hacerme el estrella, estoy pensando todo el día en los servicios que tenemos que prestar, seguimos comprando maquinaria para mejorar la ciudad”.

“Y nos faltan un montón de cosas…del 1 al 10, yo quisiera que tuviéramos un 7 y no…tenemos un 6… “, sorprendió el intendente.