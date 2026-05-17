Davico: “La transformación LED llegó a Zona 2 con más de 500 luminarias nuevas”

La Dirección de Energías municipal realiza sin pausa el recambio de las viejas luminarias del sistema de sodio por los nuevos equipos con tecnología LED arribados a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

En los últimos días, se alcanzó a completar el recambio en la Zona 2, delimitada por Boulevard Montana al norte, Rosario/ Pellegrini, Goldaracena, Avenida Rocamora/ Primera Junta. El intendente Mauricio Davico celebró la finalización del recambio de luminarias en 216 manzanas correspondientes a la Zona 2 del plan que convertirá a Gualeguaychú en una ciudad 100% LED: "La transformación LED llegó a Zona 2 con más de 500 luminarias nuevas", dijo y aseguró que “cuando terminemos, la ciudad que conocíamos de noche ya no va a ser la misma".

En total, dentro del cuadrante de Zona 2, se reemplazaron más de 500 luminarias, muchas de ellas ubicadas en el centro comercial, bancario y gubernamental de la localidad, un trabajo que marca un avance en la transformación estructural del sistema lumínico urbano, a punto tal de hacer de Gualeguaychú una ciudad 100% LED cuando finalicen estas labores a mediados de este año.

Anteriormente, la zona en la que se trabajó y que ya cuenta con la nueva tecnología fue la Zona 1, delimitada por Boulevard 2 de Abril al norte, Boulevard Daneri y Pedro Jurado al oeste, Tratado del Pilar al sur y las Avenidas Alsina y Sarmiento al este.

Ahora, los trabajos se focalizarán en la Zona 3, que va de calle Rosario/Pellegrini al oeste y Boulevard de León/San Lorenzo al este; y desde Boulevard Montana al norte hasta Goldaracena al sur.

Con más de 8.000 equipos adquiridos, la ciudad avanza con el recambio integral del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, en el marco de un plan que busca alcanzar cobertura total con tecnología LED hacia 2026. El esquema operativo incluye sectores residenciales, arterias troncales, espacios recreativos y puntos periféricos.