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Guale CAPACITACIÓN

Bomberos Voluntarios participaron de una capacitación con el hospital

En la misma se abordaron contenidos vinculados a RCP, uso de DEA, maniobra de Heimlich, primeros auxilios y evaluación de seguridad de escena.

15 May, 2026, 22:21 PM

A través del Departamento de Gestión de Riesgos y Bioseguridad del Hospital Centenario, se desarrollaron jornadas de capacitación destinadas al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú durante los días miércoles y viernes.

 

Las actividades estuvieron a cargo del Lic. Maximiliano Silva y de la enfermera Horst Salomé, abordándose contenidos vinculados a RCP, uso de DEA, maniobra de Heimlich, primeros auxilios y evaluación de seguridad de escena.

 

Desde Bomberos Voluntarios Gualeguaychú se destaca la importancia de la capacitación y actualización permanente del personal bomberil, agradeciendo además a las autoridades del Hospital Centenario por acompañar y facilitar el desarrollo de la actividad.

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