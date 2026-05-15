Bomberos Voluntarios participaron de una capacitación con el hospital

A través del Departamento de Gestión de Riesgos y Bioseguridad del Hospital Centenario, se desarrollaron jornadas de capacitación destinadas al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú durante los días miércoles y viernes.

Las actividades estuvieron a cargo del Lic. Maximiliano Silva y de la enfermera Horst Salomé, abordándose contenidos vinculados a RCP, uso de DEA, maniobra de Heimlich, primeros auxilios y evaluación de seguridad de escena.

Desde Bomberos Voluntarios Gualeguaychú se destaca la importancia de la capacitación y actualización permanente del personal bomberil, agradeciendo además a las autoridades del Hospital Centenario por acompañar y facilitar el desarrollo de la actividad.

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