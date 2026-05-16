El contador Nahuel Otero deja la presidencia de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú

El contador Nahuel Otero, que ejerciera una conducción de fuerte protagonismo, anunció en sus redes sociales que deja la presidencia de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú, luego de que el consejo de administración de la entidad resolviera, en votación dividida, buscar “un nuevo liderazgo”.

Otero se despidió del alto cargo con el siguiente mensaje:

Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida.

Me despido de la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú con la tranquilidad de haber dejado todo.

Fueron años de transformación, de decisiones difíciles, de desafíos enormes y de muchísimo trabajo. Recibimos una cooperativa golpeada y hoy queda una institución ordenada, superavitaria, moderna y proyectada hacia el futuro.

Quedan obras, proyectos y sueños hechos realidad: un Data Center de última generación, conectividad propia, Gchu TV, nuevas unidades de servicios, salas velatorias listas para funcionar y una cooperativa preparada para los próximos 80 años.

En una votación dividida, el Consejo de Administración decidió impulsar un cambio de liderazgo para la nueva etapa institucional. Y aunque las decisiones democráticas siempre deben respetarse, me voy con la tranquilidad de haber honrado la responsabilidad que me dieron los vecinos y los trabajadores.

Gracias a cada trabajador, a cada delegado y a cada vecino que acompañó este proceso.

Nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo colectivo.

Me voy con orgullo, con la frente en alto y con la convicción de que cuando se trabaja con pasión, honestidad y visión, las instituciones pueden volver a ponerse de pie.

La cooperativa seguirá siendo mi casa. Siempre.