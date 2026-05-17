Tras el sorpresivo cambio: cómo quedó el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa emitió el siguiente comunicado:
La cooperativa eléctrica de Gualeguaychu informa a sus asociados, usuarios y comunidad en general que, conforme a lo resuelto en la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Delegados del ejercicio 2024-2025 realizada el día viernes 15 del corriente mes en nuestra institución y posterior reunión constitutiva del Consejo de Administración, ha quedado conformado el nuevo consejo de Administración para el 76° ejercicio.
En reunión llevada a cabo el Día 16 del corriente mes, se votó la distribución de cargos, para la conformación del nuevo Consejo de Administración, quedando integrado de la siguiente manera
• Presidente:
Sr. Laplacette Gustavo.
• Vicepresidente:
Prof. Bourlot Pablo
• Secretaria:
Prof. Medina Liliana.
• Prosecretaria
Prof. Fiorotto Betina
• Tesorero
Cr. Laderach Federico
• Protesorero
Prof. Batto Hugo
• Vocales Titulares
Sr. Recalde, Mauricio
Cr. Otero, Cristian Nahuel
Prof. Alippi, Silvana
• Vocales Suplentes
Sra. Zárate, Betiana
Prof. Gazola Monamiq, Anahí
Sr. Villagra, Gastón
• Síndico Titular
Prof. Marín, Rocío
• Síndico Suplente
Dr. Maya, Juan
La Institución reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio en beneficio de todos sus asociados y da la comunidad.