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Guale COOPERATIVA ELÉCTRICA GUALEGUAYCHÚ

Tras el sorpresivo cambio: cómo quedó el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica

La entidad informó sobre la lista de los integrantes, tras el reemplazo de Nahuel Otero por Gustavo Laplacette.

17 May, 2026, 11:26 AM

La Cooperativa emitió el siguiente comunicado:

 

La cooperativa eléctrica de Gualeguaychu informa a sus asociados, usuarios y comunidad en general que, conforme a lo resuelto en la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Delegados del ejercicio 2024-2025 realizada el día viernes 15 del corriente mes en nuestra institución y posterior reunión constitutiva del Consejo de Administración, ha quedado conformado el nuevo consejo de Administración para el 76° ejercicio.

En reunión llevada a cabo el Día 16 del corriente mes, se votó la distribución de cargos, para la conformación del nuevo Consejo de Administración, quedando integrado de la siguiente manera

 

• Presidente:

Sr. Laplacette Gustavo.

 

• Vicepresidente:

Prof. Bourlot Pablo

 

• Secretaria:

Prof. Medina Liliana.

 

• Prosecretaria

Prof. Fiorotto Betina

 

• Tesorero

Cr. Laderach Federico

 

• Protesorero

Prof. Batto Hugo

 

• Vocales Titulares

Sr. Recalde, Mauricio

Cr. Otero, Cristian Nahuel

Prof. Alippi, Silvana

 

• Vocales Suplentes

Sra. Zárate, Betiana

Prof. Gazola Monamiq, Anahí

Sr. Villagra, Gastón

 

• Síndico Titular

Prof. Marín, Rocío

 

• Síndico Suplente

Dr. Maya, Juan

 

La Institución reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio en beneficio de todos sus asociados y da la comunidad.

Temas

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