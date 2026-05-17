Tras el sorpresivo cambio: cómo quedó el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa emitió el siguiente comunicado:

La cooperativa eléctrica de Gualeguaychu informa a sus asociados, usuarios y comunidad en general que, conforme a lo resuelto en la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Delegados del ejercicio 2024-2025 realizada el día viernes 15 del corriente mes en nuestra institución y posterior reunión constitutiva del Consejo de Administración, ha quedado conformado el nuevo consejo de Administración para el 76° ejercicio.

En reunión llevada a cabo el Día 16 del corriente mes, se votó la distribución de cargos, para la conformación del nuevo Consejo de Administración, quedando integrado de la siguiente manera

• Presidente:

Sr. Laplacette Gustavo.

• Vicepresidente:

Prof. Bourlot Pablo

• Secretaria:

Prof. Medina Liliana.

• Prosecretaria

Prof. Fiorotto Betina

• Tesorero

Cr. Laderach Federico

• Protesorero

Prof. Batto Hugo

• Vocales Titulares

Sr. Recalde, Mauricio

Cr. Otero, Cristian Nahuel

Prof. Alippi, Silvana

• Vocales Suplentes

Sra. Zárate, Betiana

Prof. Gazola Monamiq, Anahí

Sr. Villagra, Gastón

• Síndico Titular

Prof. Marín, Rocío

• Síndico Suplente

Dr. Maya, Juan

La Institución reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio en beneficio de todos sus asociados y da la comunidad.