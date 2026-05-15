Gualeguaychú busca la certificación internacional en turismo sostenible y desarrollo responsable

Gualeguaychú comenzó un proceso de trabajo orientado a obtener la certificación internacional Biosphere, una distinción vinculada a la sostenibilidad y al desarrollo responsable que posiciona a los destinos turísticos dentro de estándares reconocidos a nivel mundial. De alcanzar este reconocimiento, la ciudad se convertirá en la segunda de Argentina en lograrlo, después de Iguazú.

El programa para acceder a la certificación incluye instancias de formación y capacitación destinadas a los actores involucrados. La primera jornada se realizó en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina”, donde se abordaron conceptos vinculados a la sostenibilidad, el turismo responsable y las buenas prácticas aplicadas al sector. Además, se concretó una reunión informativa en la sede de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre las áreas de Turismo y Ambiente del Gobierno local, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Plan21 y representantes de Biosphere Sustainable, mediante un esquema de trabajo basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas.

El proceso cuenta con el acompañamiento técnico del presidente de la Fundación Plan21, Fabián Román, y de la consultora especializada en sostenibilidad, Silvina Miguenz, quienes trabajan junto a los equipos locales en la implementación de herramientas vinculadas a la planificación, el diagnóstico y la evaluación de indicadores asociados al desarrollo sostenible. Actualmente se realiza una etapa de diagnóstico para luego avanzar en un plan de acción cuya implementación derivará en una primera certificación.

El programa contempla un relevamiento integral de las políticas públicas, proyectos, programas y acciones vinculadas a la sostenibilidad que ya se vienen desarrollando en la ciudad, especialmente desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, con el objetivo de fortalecerlas, identificar oportunidades de crecimiento y avanzar hacia una planificación estratégica a largo plazo.

Como parte del proceso, distintas áreas del Gobierno local trabajan en la recopilación de evidencias documentales que permiten demostrar las acciones implementadas en materia ambiental, turística, cultural y social. Esta información será clave para construir el diagnóstico inicial y avanzar en las etapas de evaluación y validación internacional. Además, diez prestadores turísticos locales participarán de esta iniciativa, incorporando herramientas de gestión sostenible con la posibilidad de certificar también sus servicios bajo estándares internacionales.

La incorporación de Gualeguaychú a esta red internacional representa una gran oportunidad de posicionamiento turístico ya que, formar parte de la comunidad global de destinos sostenibles, permitirá aumentar la visibilidad de la ciudad ante visitantes que priorizan experiencias vinculadas al cuidado ambiental y al desarrollo responsable, especialmente en mercados internacionales donde este tipo de certificaciones adquieren cada vez mayor relevancia.

La certificación permitirá que Gualeguaychú sea identificada dentro de plataformas y motores de búsqueda turísticos especializados en destinos sostenibles, fortaleciendo su proyección y consolidando una estrategia vinculada al turismo responsable.

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