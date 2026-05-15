El fin de semana llega con propuestas para toda la familia

Con propuestas para toda la familia, la ciudad ofrece la muestra internacional de dinosaurios, las jornadas de bienestar animal "Guanimal Day", karting en el Autódromo y la Feria de las Manos que celebra su primer aniversario.

Durante este fin de semana, Gualeguaychú ofrecerá una amplia variedad de propuestas recreativas, educativas, deportivas y culturales en distintos espacios de la ciudad, convocando a familias, vecinos y turistas a disfrutar de actividades integradoras.

En los Galpones del Puerto comenzará “Viven Dinosaurios”, una exhibición internacional integrada por réplicas animatrónicas a escala real, recorridos guiados y contenidos pedagógicos avalados por la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. La propuesta permanecerá abierta desde el 16 de mayo hasta el 7 de junio y permitirá conocer distintas especies prehistóricas mediante circuitos de entre 45 y 60 minutos. El predio contará además con sectores de excavación de fósiles, juegos temáticos para infancias, experiencias de realidad virtual, túnel inmersivo y dispositivos de desplazamiento interactivo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 16 a 20 horas, mientras que los sábados, domingos y feriados abrirá de 10 a 21 h.

Otra de las convocatorias destacadas será “Guanimal Day”, una iniciativa fuertemente orientada al bienestar animal que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Mercado del Munilla. La actividad, impulsada en el marco de las políticas de salud pública, incluirá castraciones masivas, vacunación antirrábica gratuita, atención veterinaria primaria, charlas abiertas y un desfile de mascotas. Además, participará Fernando Pieroni, referente nacional en bienestar animal y presidente de la Fundación Planeta Vivo ARG. El cronograma previsto establece jornadas de 8:30 a 20 horas durante el sábado y de 8:30 a 14 h el domingo, promoviendo la tenencia responsable y la prevención sanitaria.

El deporte motor también formará parte de la agenda del fin de semana con la segunda fecha del campeonato de Karting Tierra Gualeguaychú (KTAG), que tendrá lugar en el Autódromo local. El certamen reunirá a más de 30 pilotos provenientes de distintos puntos de la provincia y la región. La programación comenzará el sábado desde las 13 horas con inscripciones y pruebas libres, mientras que el domingo, a partir de las 9 h, se desarrollarán los entrenamientos, clasificaciones, series y finales de las categorías Karting Escuela, 110 Mayores, 150 A, 150 B y 150 C.

Por otra parte, la economía social tendrá su espacio el sábado desde las 15 horas con la 12° edición de la “Feria de las Manos” en el sector del Muelle de Pescadores. El paseo celebrará su primer aniversario desde su puesta en marcha, consolidándose como un punto clave de encuentro y apoyo para artesanos, manualistas y emprendedores locales que dinamizan los proyectos autogestivos en la zona portuaria de nuestra ciudad. En tanto, el domingo, desde las 11 h, en Vieja Terminal se realizará “Feriando Ando Emprendedores en Movimiento”. La propuesta reúne a un grupo de emprendedoras locales con el objetivo de fomentar el trabajo emprendedor, el desarrollo comercial y el encuentro comunitario, a través de la venta de productos de distintos rubros elaborados y comercializados por emprendedores de la ciudad.

También el domingo por la tarde, el Museo de la Memoria Popular inaugura una muestra de radios antiguas en Casa De Deken. La actividad será de 19 a 21 h. Habrá una exposición temporaria, microteatro y música en vivo. La jornada contará además con intervenciones artísticas que acompañarán la experiencia. Se presentará el actor Santiago Ramírez con el microteatro “Sonido del alma”, dirigido por Belén Barreto, y habrá un segmento musical en vivo a cargo de Claudia Figueroa.

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