El municipio firmó un acta compromiso con SEDRONAR para abordar consumos problemáticos

La presentación oficial del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) marcó el inicio de una agenda conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), orientada a fortalecer el abordaje territorial de una problemática que requiere prevención, asistencia y trabajo comunitario sostenido.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; y la directora nacional de Estrategias de Abordaje y Tratamiento de los Consumos de SEDRONAR, Silvia Duchi, junto a equipos técnicos, instituciones y organizaciones sociales de la ciudad.

La firma del acta establece una agenda de trabajo articulado entre el Gobierno de Gualeguaychú y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento en el territorio local.

Entre los principales ejes acordados se encuentran la realización de capacitaciones destinadas a equipos técnicos, instituciones intermedias, organizaciones sociales y religiosas; el desarrollo de conversatorios locales y regionales; y la implementación de charlas abiertas a la comunidad para visibilizar la problemática de los consumos problemáticos y acercar herramientas de intervención.

El acuerdo también contempla el fortalecimiento de los Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC), el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones sociales, y la gestión de becas para el ingreso a Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de SEDRONAR.

La presentación del PPAA se realizó bajo el concepto “Date cuenta”, una propuesta que busca promover la escucha activa, generar conciencia y fortalecer los vínculos comunitarios frente a situaciones de consumo problemático.

A través de este acuerdo, Gualeguaychú suma nuevas herramientas para trabajar una problemática compleja que requiere presencia territorial, articulación institucional y acompañamiento cercano a las personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas al consumo.

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