Amenazaba a su familia, enfrentó a la Policía y terminó detenido

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, cuando un llamado alertó sobre la presencia de un masculino que se encontraba agresivo y amenazando a integrantes de su familia.

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Novena encontró una situación conflictiva dentro de la vivienda. Según se informó, el hombre reaccionó de manera violenta al advertir la presencia policial y adoptó una actitud agresiva contra los uniformados.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su reducción y detención.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

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