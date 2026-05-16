 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Amenazaba a su familia, enfrentó a la Policía y terminó detenido

Un hombre fue detenido en la noche de este viernes luego de protagonizar un episodio de violencia familiar y enfrentarse con efectivos policiales en una vivienda ubicada sobre Sagrado Corazón al 600.

16 May, 2026, 19:25 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, cuando un llamado alertó sobre la presencia de un masculino que se encontraba agresivo y amenazando a integrantes de su familia.

 

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Novena encontró una situación conflictiva dentro de la vivienda. Según se informó, el hombre reaccionó de manera violenta al advertir la presencia policial y adoptó una actitud agresiva contra los uniformados.

 

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su reducción y detención.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso