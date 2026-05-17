Unos 200 animales recibieron atención en Guanimal Day

El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante este sábado la primera jornada del Guanimal Day en el predio del Mercado Munilla, donde se desarrolló una intensa agenda de castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y actividades de concientización vinculadas al bienestar animal y la salud pública.

La propuesta contó con una importante concurrencia tanto en el punto central ubicado en avenida Parque Cándido Irazusta y Mitre, como también en el operativo realizado en el barrio Los Espinillos. Entre ambos espacios, se concretaron cerca de 120 castraciones de perros y gatos y se aplicaron más de 60 dosis de vacuna antirrábica.

En ese marco, el intendente Mauricio Davico destacó el trabajo articulado que sostiene este tipo de políticas públicas.

“Para que esto se lleve adelante hay un gran esfuerzo como política pública que tiene que estar fundado por distintas patas: la sociedad, el Estado y la educación”, expresó.

Las campañas

Además, remarcó el alcance de las campañas impulsadas durante la actual gestión.

“En estos casi dos años y medio de gestión y de política apuntada a las castraciones y prevenir enfermedades zoonóticas, se han castrado casi 10 mil animales”, sostuvo, al tiempo que valoró el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales y las organizaciones comprometidas con la temática.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “estas campañas son fundamentales para el cuidado del ambiente, para la salud de la sociedad y para seguir construyendo una comunidad más responsable con los animales. Desde el gobierno municipal sostenemos estas políticas porque entendemos que la prevención, la educación y el acceso gratuito a las castraciones son herramientas claves para reducir el abandono y evitar enfermedades”.

Durante la jornada también participó el fundador de la organización Fundación Planeta Vivo ARG, Pieroni, quien resaltó la importancia de sostener este tipo de acciones en el tiempo.

“Todo esto se puede lograr. Hay países que lo han conseguido, como España, donde prácticamente no se encuentran perros ni gatos abandonados. Eso se alcanza con campañas de castraciones y con educación”, afirmó.

Como cierre de la actividad, se realizó un desfile canino dividido en dos categorías: perros medianos/grandes y razas pequeñas.

En la categoría mediano/grande, el ganador fue José, identificado con el número 21, quien obtuvo 87 puntos. En razas pequeñas, la ganadora fue Mila con 89 puntos. En tanto, la premiación general quedó en manos de Ani, identificada con el número 19.

Desde la organización recordaron que este domingo 17 continuará la campaña de castraciones en el Mercado Munilla desde las 8:30. Los cupos permanecen abiertos y ya se registraron cerca de 50 turnos. Los animales pueden asistir con o sin turno previo.

Asimismo, remarcaron la importancia de llevar a perros y gatos con correa o transportador y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido para garantizar una correcta intervención quirúrgica.