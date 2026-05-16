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Guale Cooperativa Eléctrica

Gustavo Laplacette: un comerciante de Gualeguaychú, presidirá la Cooperativa Eléctrica

Lo resolvió el Consejo de Administración por 5 votos contra 2. Reemplaza a Nahuel Otero.

16 May, 2026, 13:28 PM

Gustavo Laplacette, Prosecretario del Consejo de Administración, fue designado como el nuevo presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

 

La votación del Consejo de Administración de la Cooperativa fue de 5 votos para Laplacette y 2 votos para Nahuel Otero, quien deja su cargo.

Gustavo Javier Laplacette es comerciante y junto a su esposa Silvia, tiene dos locales de multi-rubros.

 

Su nombre al frente de la entidad resultó una sorpresa, al igual que el alejamiento del activo presidente saliente.

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Cooperativa Eléctrica COOPERATIVA PRESIDENTE NAHUEL OTERO

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