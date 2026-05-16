Gustavo Laplacette: un comerciante de Gualeguaychú, presidirá la Cooperativa Eléctrica

Gustavo Laplacette, Prosecretario del Consejo de Administración, fue designado como el nuevo presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.
La votación del Consejo de Administración de la Cooperativa fue de 5 votos para Laplacette y 2 votos para Nahuel Otero, quien deja su cargo.
Gustavo Javier Laplacette es comerciante y junto a su esposa Silvia, tiene dos locales de multi-rubros.
Su nombre al frente de la entidad resultó una sorpresa, al igual que el alejamiento del activo presidente saliente.
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.