“Queremos que este año la marcha llegue a los tres puentes en defensa del río Uruguay”

Rivero es integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y confirmó en RADIO MÁXIMA que este año, la convocatoria busca extenderse de forma simultánea en otras ciudades, para alcanzar los tres puentes, en reclamo por la contaminación al río Uruguay.

“Estamos intentando que este año la marcha llegue a los tres puentes: Gualeguaychú, Colón y Concordia, en defensa del río Uruguay”, afirmó Rivero.

En ese sentido, adelantó que ya hay gestiones avanzadas con integrantes de otras asambleas ambientalistas. “Estamos hablando con la gente de Colón, que ese mismo día va a organizar una caravana al puente Colón, Paysandú, y también con la Asamblea de Concordia para que hagan lo propio en Salto Grande”, detalló.

La 22ª Marcha en Arroyo Verde, se llevará adelante el próximo 26 de abril. La concentración se realizará desde las 15:30, mientras que a las 16 horas se realizará el acto principal, que incluirá una oración ecuménica y la lectura de la proclama anual. “La consigna es por el agua, que es vida”, expresó.

Rivero advirtió que la movilización también busca visibilizar nuevos reclamos por proyectos industriales en la región.

“Queremos defender el rio Uruguay, ya que en Paysandú está intentando instalarse una planta de combustibles sintéticos a base de Hidrógeno. Eso significa para el río, otro salpicón más de contaminación”, alertó.