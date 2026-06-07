Buscan establecer la procedencia de ropa nueva que era trasladada por dos hombres

En la fecha, siendo aproximadamente las 06:30 horas del domingo, personal de Comisaría Cuarta se hizo presente en calle Juan Lapalma, a metros de Pra Junta, a requerimiento de efectivos de Comisaría Tercera, quienes habían observado a dos masculinos trasladando un bolso que contenía prendas de vestir nuevas, sin que pudieran justificar ni determinar su procedencia.

Una vez en el lugar, se procedió a la identificación de los involucrados, tratándose de dos hombres de 31 y 39 años de edad. Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía interviniente, se dispuso el traslado de ambos a Jefatura Departamental en calidad de aprehendidos por el supuesto delito de "Establecer Real Procedencia y Propiedad"

Asimismo, se procedió al secuestro de varias prendas de vestir nuevas que transportaban. La primera intervención fue realizada por personal de Comisaría Tercera, continuando las actuaciones Comisaría Cuarta por razones de jurisdicción.

El procedimiento fue supervisado por el Subjefe Departamental.

Prensa Jefatura Dptal. Gchu

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