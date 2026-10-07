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Guale VIOLENCIA

Con envoltorios de cocaína y en situación de calle, un sujeto reaccionó con violencia contra la policía

El hombre se encontraba en el exterior de un kiosco y al notar la presencia policial ingresó para simular una compra. Cuando quisieron identificarlo reaccionó violentamente y rompió un equipo de comunicación policial.

7 Oct, 2026, 18:53 PM
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En horas del miércoles, personal del Comando Radioeléctrico, que se encontraba realizando recorridas preventivas, en inmediaciones de calles Seguí y Jujuy, observó a un hombre en el exterior de un kiosco.

 

Al intentar identificarlo, el sujeto ingresó al comercio manifestando que se encontraba realizando una compra mediante Mercado Pago. Debido a que el teléfono celular que utilizaba se encontraba dañado, el personal policial le solicitó que saliera al exterior para continuar con la identificación.

 

Ante ello, el hombre se habría resistido, generándose un forcejeo durante el cual provocó daños en un equipo de comunicación policial, por lo que finalmente fue reducido y aprehendido.

 

Durante el procedimiento, y al realizar el palpado preventivo, los efectivos observaron en uno de los bolsillos abiertos de sus prendas varios pequeños envoltorios de nylon que contenían una sustancia de color blanco.

 

Con la intervención de la División Drogas Peligrosas, se procedió al secuestro de seis envoltorios de nylon, cuyo reactivo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

 

El aprehendido, un hombre de 36 años, en situación de calle, fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente. Se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad, a cargo del fiscal interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor.

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