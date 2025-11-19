 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale BOMBEROS

Bomberos de Ceibas solicitan colaboración para comprar cubiertas

Para poder cumplir con su función, abrieron una cuenta para comprar seis neumáticos nuevos.

19 Nov, 2025, 07:58 AM

En otra muestra de la responsabilidad para cumplir con su función, los Bomberos Voluntarios de Ceibas hicieron una carta abierta para solicitar colaboración.

 

El texto es el siguiente:

 

Solicitud de Colaboración para Cubiertas de Unidad de Primer Salida - Bomberos Voluntarios de Ceibas Estimados

 

Nos dirigimos a ustedes en representación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, Entre Ríos, para solicitar su valiosa colaboración. Nuestra unidad de primera salida, móvil N° 24, que es fundamental para atender emergencias en la Autovía 12, Autovía 14 y Ruta 12 aledañas a nuestra jurisdicción, necesita urgentemente seis cubiertas nuevas.

 

El costo total para adquirir los 6 neumáticos necesarios es de $1.341.576. Dado que somos una institución de bomberos voluntarios, dependemos de la colaboración de la comunidad y de entidades solidarias para cubrir estos gastos esenciales.

 

Si están en condiciones de ayudarnos, por favor realicen el depósito en nuestra cuenta bancaria oficial:

 

- Asociación de Bomberos Voluntarios Ceibas Entre Rios

-Banco Nación CTA CTE especial 2880875455 -sucursal 1980 de Gualeguaychú ER.

CBU 0110288040028808754558

 

Toda contribución, por pequeña que sea, es crucial para nosotros. Su apoyo permitirá que nuestros bomberas y bomberos sigan respondiendo con seguridad a las emergencias.

 

