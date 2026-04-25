Más de 650 estudiantes se beneficiarán con obras en la escuela Clavarino de Gualeguaychú

Los trabajos se desarrollarán en el edificio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, donde asisten diariamente 657 alumnos. El proyecto comprende la reparación de 610 metros cuadrados de cubierta en el edificio anexo, incluyendo la solución de filtraciones mediante la intervención en desagües pluviales, cargas y cielorrasos afectados.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 39.996.678 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. La apertura de sobres se realizará el miércoles 29 de abril, a las 11, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

En este marco, el ministro Hernán Jacob destacó que "estas intervenciones son fundamentales para garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas en esta institución a la que asisten más de 650 chicos de los barrios cercanos. Estamos llevando adelante una planificación sostenida de obras en infraestructura escolar que den respuesta a necesidades concretas y mejoren los espacios para el desarrollo de las actividades".

Además, se prevé trabajos de pintura de muros y cielorrasos deteriorados, la ejecución de una pasarela de servicio sobre la nueva impermeabilización y la reposición de dos tanques de reserva de agua de 2.500 litros cada uno. En el edificio histórico también se realizarán mejoras, como nuevos desagües en balcones, reparación de revoques en el sector del sótano, trabajos de pintura y la puesta en funcionamiento de la bomba del sistema de evacuación de aguas de lluvia.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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