Abandonan la moto luego de fugarse de un control en zona norte

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 05:52 horas, personal de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento llevado a cabo sobre calle Bolivia, pasando Rodó.

El hecho se produjo mientras efectivos policiales se encontraban trabajando en conjunto con personal del Comando Radioeléctrico y la sección Motorizada, en el marco de otro operativo en la zona. En ese contexto, lograron observar una moto que circulaba por calle Bolivia, cuyos ocupantes no pudieron ser identificados en ese momento.

Al realizar un seguimiento visual del rodado, los uniformados constataron que, a pocos metros, la motocicleta marca Motomel Blitz, se encontraba abandonada en la vía pública, sin sus ocupantes, presumiéndose que los mismos se dieron a la fuga.

El rodado presentaba daños visibles en la zona de la pechera y en el seguro del manillar, lo que refuerza la hipótesis de una huida apresurada.

Informado de lo sucedido, el Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno dispuso el secuestro preventivo del motovehículo, el cual fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a resguardo a fin de establecer su propiedad y procedencia.

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