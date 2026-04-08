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Guale POLICIALES

Con 18 años y arresto domiciliario, vuelven a detenerlo por incumplimiento

El joven fue encontrado por efectivos policiales de recorrida en San Juan y Courtet. Tenía prisión domiciliaria por supuesta autoría de varios hechos delictivos en la zona.

8 Abr, 2026, 18:48 PM

Personal de Comisaría Novena procedió a la aprehensión de un joven de 18 años en horas de la noche del martes, en el marco de un procedimiento por quebrantamiento de arresto domiciliario.

 

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:35 horas, en inmediaciones de calles San Juan y Courtet, en la zona de plaza. Mientras los efectivos se encontraban de recorrida preventiva, divisaron al joven circulando en la vía pública, pese a encontrarse bajo una medida de arresto domiciliario vigente.

 

Al advertir la presencia policial, el individuo, que estaría sindicado en los últimos hechos de ese sector, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado y aprehendido en el lugar.

 

Se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, quien dispuso su aprehensión y posterior traslado a Jefatura Departamental.

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