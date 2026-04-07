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Guale ESTUDIANTES

Estudiantes avanzados podrán acceder a pasantías en el ámbito público

La convocatoria está dirigida a alumnos de carreras estratégicas y permanecerá abierta hasta el 14 de abril. La propuesta busca sumar perfiles en formación a distintas áreas de la administración pública.

7 Abr, 2026, 18:09 PM

Se encuentra abierta la convocatoria para estudiantes avanzados que deseen realizar pasantías en el ámbito público, una iniciativa que apunta a fortalecer la formación práctica y el vínculo entre el sistema educativo y el Estado.

 

La propuesta está destinada a alumnos de las carreras de Licenciatura en Gestión Ambiental, Profesorado en Biología, Profesorado de Geografía y Técnico en Hotelería, que se encuentren cursando los últimos dos años y sean alumnos regulares.

 

Entre los requisitos para postularse, se solicita contar con habilidades para establecer buenas relaciones interpersonales, capacidad de comunicación y responsabilidad en la ejecución de tareas.

 

Los interesados podrán inscribirse en su institución educativa o enviar la documentación correspondiente —currículum vitae, analítico de materias aprobadas y constancia de alumno regular— al correo [email protected] indicando en el asunto: “Pasantía + Nombre de la carrera que estudias”.

 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de abril.

 

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