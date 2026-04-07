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Guale ADULTOS MAYORES

El Área de Adultos Mayores invita a participar del Gran Pericón Nacional del 25 de Mayo

La propuesta está destinada a personas mayores de la ciudad promoviendo la participación, el encuentro y la revalorización de las tradiciones nacionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de mayo.

7 Abr, 2026, 18:14 PM

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a la comunidad a sumarse al Gran Pericón Nacional que se realizará en el marco de los festejos por el 25 de Mayo. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 60 años, interesadas en participar de esta expresión cultural tradicional.

 

La propuesta tiene como objetivo generar espacios de encuentro, recreación e integración, promoviendo el envejecimiento activo y el fortalecimiento de vínculos comunitarios a través de la danza y las tradiciones populares. En este sentido, el Pericón Nacional constituye una manifestación representativa de la identidad cultural argentina y una oportunidad para compartir en comunidad.

 

Desde el Área de Adultos Mayores se destaca la importancia de este tipo de actividades que no solo fomentan la participación activa de las personas mayores, sino que también contribuyen a la transmisión de valores culturales y al fortalecimiento del sentido de pertenencia.

 

Las inscripciones estarán abiertas desde el 8 de abril hasta el 12 de mayo. Los interesados deberán acercarse de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 h, a la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691.

 

Para más información, se encuentra disponible el teléfono 3446 324593, donde se brindará asesoramiento sobre la propuesta y los requisitos para participar.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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ADULTOS MAYORES Ciudad 25 DE MAYO

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