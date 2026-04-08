Se desprendió el cielorraso de la guardia del Hospital Centenario

Alrededor de las 3 de la tarde de este martes, se desprendió el cielorraso nuevo de la guardia general del hospital Centenario que da sobre calle Pasteur y San Martín.

El cielorraso había sido arreglado el año pasado. La caída no habría provocado lesiones, ni entre el personal ni entre los pacientes.

El móvil de RADIO MÁXIMA pudo confirmar que en el lugar están trabajando en la limpieza y en la reparación del sector que se habría desprendido.

La guardia de emergencias no se estaría utilizando y las urgencias por ambulancia ingresan por calle San Martín.

Personal de seguridad ubicado en el ingreso del viejo hospital, deriva a quienes van hacia la guardia. “Las personas que llegan a guardia, se derivan por el pasillo que da a calle Urquiza, hacia consultorios externos habilitados provisoriamente”.

Hasta la media mañana de este miércoles, no hubo información oficial sobre el tema desde el Hospital Centenario.