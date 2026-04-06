Choque e incendio en ruta 14: pérdidas totales para un automóvil

Personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú asistió a un siniestro ocurrido en la Ruta Nacional 14, altura del km 38, donde se desarrollaba fuego sobre un automóvil. A pesar de las intervenciones previas de quienes intentaron asistir, el vehículo se quemó en su totalidad.
En el lugar también se encontraba un camión que habría tenido un roce con el vehículo, se despista y termina en el cantero central contra unos árboles.
Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.