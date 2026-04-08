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Guale POLICIALES

En un allanamiento recuperaron parte de lo robado a un comercio sin inaugurar

El procedimiento se realizó en jurisdicción de Comisaría Cuarta, donde se identificó sin detención a un hombre de 38 años. Secuestraron varias latas llenas y vacías de cerveza y otros elementos

8 Abr, 2026, 13:47 PM

Este miércoles, cerca del mediodía, personal de Comisaría Cuarta llevó adelante un procedimiento de orden de allanamiento, registro domiciliario y requisa personal, en la zona de Roffo al norte, en el marco de actuaciones iniciadas mediante Oficio del Juzgado de Transición y Garantías N°1, correspondiente al Legajo OGA caratulado “S/ Robo”.

 

Previo a la diligencia, se procedió a la notificación de un masculino de 38 años de edad, realizándose asimismo requisa personal y registro del domicilio, con el objetivo de localizar bebidas, envases varios, vestimenta de color oscuro y calzado que pudieran guardar relación con huellas y rastros levantados en la escena por personal de Policía Científica.

 

Como resultado del procedimiento, se secuestraron varias latas de cervezas, alrededor de 50 entre llenas y vacías, además de prendas de vestir de interés para la causa y una botella plástica cortada tipo vaso.

Los elementos secuestrados se encuentran vinculados a la denuncia radicada por un joven, quien resultara damnificado por un hecho de robo ocurrido el pasado sábado. En dicha oportunidad, constató la rotura de la puerta de ingreso y la sustracción de bebidas alcohólicas desde el interior de heladeras, consistentes en cuatro botellas de fernet, una gaseosa y aproximadamente, treinta latas de cerveza.

 

El procedimiento arrojó resultado positivo, quedando los elementos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

Diligencias llevadas a cabo por el 2° jefe de Comisaría Cuarta y personal policial.

 

El robo al que se hace referencia ocurrió el pasado 3 de abril en un comercio que se preparaba para abrir sus puertas en calle Roffo al 800

 

Robo en un comercio sin inaugurar https://www.maximaonline.com.ar/guale/robaron-en-un-local-comercial-que-todavia-no-inauguro.htm

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