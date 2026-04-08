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Por obras de la Cooperativa Eléctrica cortan por varios días la salida hacia el Acceso Sur

El corte será a la altura de Av. Artigas y Luciana Ríos. La Agencia de Seguridad implementará un esquema de circulación alternativo que podría extenderse durante 10 días.

8 Abr, 2026, 17:46 PM

Una empresa contratada por la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú ejecutará a partir del próximo jueves tareas en la intersección de Artigas y Luciana Ríos, más exactamente en la calzada que se usa para ir en dirección a la Ruta Nacional N°14.

 

El objetivo de estas tareas es vincular el transformador emplazado en esa esquina con la subestación más cercana, y la intervención contempla la colocación de líneas de media tensión.

 

La restricción vehicular se implementará a partir de la mañana del jueves y se mantendrá durante aproximadamente 10 días (dependiendo de las condiciones climáticas), motivo por el cual se informa a la comunidad que quienes transiten en dirección a la Ruta Nacional N°14 deberán desviar por Luciana Ríos hasta Boulevard Martínez y retomar el Acceso Sur.

 

Por su parte, la otra calzada, la que se dirige desde la Ruta N°14 a la ciudad, permanecerá abierta mientras se ejecuten las tareas.

 

Se solicita a los vecinos que circulen por el área seguir las instrucciones para continuar su trayecto por el camino alternativo y se agradece la comprensión y la paciencia en caso de que el movimiento en la zona ocasione demoras.

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