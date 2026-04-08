Convocan a participar de una consulta pública por el proyecto ASTRA

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio al proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la evaluación ambiental del proyecto “ASTRA – Complejo de entretenimiento multifuncional”. La instancia se desarrolla conforme a lo establecido por la Resolución N.º 321/2019 y busca garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación activa de la comunidad en decisiones de relevancia ambiental y urbana.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de este tipo de procesos: “Los estudios ambientales son una herramienta fundamental para el cuidado del entorno y la calidad de vida. No solo permiten evaluar el impacto de cada proyecto, sino que también garantizan que las decisiones se tomen con información sólida y con la participación de la comunidad”.

La participación ciudadana estará abierta durante siete días consecutivos, a partir del próximo lunes 13 de abril. Los interesados podrán consultar la documentación técnica de dos maneras:

- Presencial: en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el ex Mercado Municipal (predio del ex frigorífico), de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

- Virtual: a través de la web www.gualeguaychu.gov.ar

Además, en la sede física se encuentra habilitado un Libro de Actas oficial, donde los vecinos podrán dejar por escrito sus opiniones, aportes, sugerencias o consultas de manera formal.

Se invita a toda la comunidad a participar activamente de esta instancia que reafirma el compromiso del Estado municipal con una gestión ambiental responsable.