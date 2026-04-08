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Guale

Convocan a participar de una consulta pública por el proyecto ASTRA

El Gobierno municipal impulsa el proceso de Participación Ciudadana para evaluar el impacto del complejo que se construye en la ciudad. Durante siete días, la documentación podrá ser consultada en formato físico y digital.

8 Abr, 2026, 14:57 PM

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio al proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la evaluación ambiental del proyecto “ASTRA – Complejo de entretenimiento multifuncional”. La instancia se desarrolla conforme a lo establecido por la Resolución N.º 321/2019 y busca garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación activa de la comunidad en decisiones de relevancia ambiental y urbana.

 

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de este tipo de procesos: “Los estudios ambientales son una herramienta fundamental para el cuidado del entorno y la calidad de vida. No solo permiten evaluar el impacto de cada proyecto, sino que también garantizan que las decisiones se tomen con información sólida y con la participación de la comunidad”.

 

La participación ciudadana estará abierta durante siete días consecutivos, a partir del próximo lunes 13 de abril. Los interesados podrán consultar la documentación técnica de dos maneras:

 

- Presencial: en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el ex Mercado Municipal (predio del ex frigorífico), de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

 

- Virtual: a través de la web www.gualeguaychu.gov.ar

 

Además, en la sede física se encuentra habilitado un Libro de Actas oficial, donde los vecinos podrán dejar por escrito sus opiniones, aportes, sugerencias o consultas de manera formal.

 

Se invita a toda la comunidad a participar activamente de esta instancia que reafirma el compromiso del Estado municipal con una gestión ambiental responsable.

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