Informan cortes totales en calles del macrocentro por trabajos de bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en la zona del macrocentro de la ciudad: las dos calles que están interrumpidas por cortes totales son Lavalle, entre Andrade y San Martín; y Andrade, entre Gualeguay y Lavalle.

Los trabajos continuarán durante el resto de la semana en calle Etchevehere, entre Rocamora y Aguado; y Avenida Del Valle a la altura de Ayacucho.

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Estas tareas emprendidas forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

Corte en el Acceso Sur a partir de este jueves

Por otra parte, se recuerda a la ciudadanía que a partir de este jueves habrá un corte total en la calzada con dirección a la Ruta Nacional N°14 de la Avenida Artigas, a la altura de Luciana Ríos, debido a la instalación de cables de media tensión y que la interrupción vehicular tendrá una duración aproximada de 10 días.

Por esto mismo, será por Luciana Ríos el camino alternativo para salir de la ciudad o ir al Parque Industrial, y se podrá retomar el Acceso Sur por el Boulevard Martínez.

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